Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan D. (51) idaresindeki 07 AYP 429 plakalı taksi, Türkler Mahallesi'nde Mert Yücel'in (22) kullandığı 07 BPT 509 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Taksi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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