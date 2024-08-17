GÜNCELLEME - Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
Hasan D. (51) idaresindeki 07 AYP 429 plakalı taksi, Türkler Mahallesi'nde Mert Yücel'in (22) kullandığı 07 BPT 509 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Taksi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı, yaşamını yitiren motosiklet sürücünün arkadaşının kask kamerasına yansıdı.
Görüntüde, arkadaşının önünde yolda motosikletiyle ilerleyen Mert Yücel'in kavşaktan çıkan taksiyle çarpışması, havaya savrularak metrelerce ileriye düşmesi ve kazayı kaydeden kişinin arkadaşının yanına koşarak ambulansı aradığı yer aldı.
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