GÜNCELLEME - Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hasan D. (51) idaresindeki 07 AYP 429 plakalı taksi, Türkler Mahallesi'nde Mert Yücel'in (22) kullandığı 07 BPT 509 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.