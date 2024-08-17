Antalya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bir seranın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Gaziler Mahallesi'nde ev ve seralara yakın bir bölgedeki çalılık alanda yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.