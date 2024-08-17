Kaş'ta Gömbe Yayla Şenliği düzenlendi

Sosyal yardımlar da yaptıklarını aktaran Böcek, "4014 öğrencimize 8 bin lira burs verdik." ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hiçbir şeyi bahane etmeden 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde yeraltına 3311 kilometre su hattı döşediklerini, 2656 kilometre asfaltlama yaptıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temsili Yörük göçüyle başlayan şenlikte, Likya Yörükleri Patara Zeybek ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

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