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        Kaş'ta Gömbe Yayla Şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Yayla Şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:12 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:12
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        Kaş'ta Gömbe Yayla Şenliği düzenlendi
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Yayla Şenliği yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temsili Yörük göçüyle başlayan şenlikte, Likya Yörükleri Patara Zeybek ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

        İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Müziği Orkestrası eşliğinde, Ümran Özdemir, Mevlüt Öz ve Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı.

        Etkinlikte, 7 bin kişilik keşkek ikramı yapıldı, Yörüklerin gündelik hayatta kullandığı tarihi araç gereçler sergilendi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hiçbir şeyi bahane etmeden 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde yeraltına 3311 kilometre su hattı döşediklerini, 2656 kilometre asfaltlama yaptıklarını belirtti.

        Sosyal yardımlar da yaptıklarını aktaran Böcek, "4014 öğrencimize 8 bin lira burs verdik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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