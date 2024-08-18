Finike'de jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi

Çelik, faaliyet esnasında kaskları olmasına rağmen sıcak havadan bunalarak kullanmadığı tespit edilen vatandaşlara dondurma ikram edildiğini ve kasklarını takmalarının ardından trafiğe çıkışlarına izin verildiğini ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı ve "Kaskımla Güvendeyim" Projesi kapsamında ilçede faaliyet yürüttü.

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