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        Finike'de jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi

        Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:19
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        Finike'de jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi
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        Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı ve "Kaskımla Güvendeyim" Projesi kapsamında ilçede faaliyet yürüttü.

        Seyir halindeki motosiklet sürücülerini durduran ekipler, kask ve koruyucu tertibat kullanımına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, uygulamanın sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

        Çelik, faaliyet esnasında kaskları olmasına rağmen sıcak havadan bunalarak kullanmadığı tespit edilen vatandaşlara dondurma ikram edildiğini ve kasklarını takmalarının ardından trafiğe çıkışlarına izin verildiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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