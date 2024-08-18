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        Antalya'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın İbradı ilçesinde otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada sürücü yaralandı, 3 hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:25
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        Antalya'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın İbradı ilçesinde otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada sürücü yaralandı, 3 hayvan telef oldu.

        Yiğitcan Alper'in kullandığı 06 GD 7074 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Başlar Mahallesi yakınlarında büyükbaş hayvanlara çarptı.

        Kazada, sürücü yaralandı, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Telef olan hayvanlar, kepçe yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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