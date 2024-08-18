Antalya'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın İbradı ilçesinde otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada sürücü yaralandı, 3 hayvan telef oldu.
Antalya'nın İbradı ilçesinde otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada sürücü yaralandı, 3 hayvan telef oldu.
Yiğitcan Alper'in kullandığı 06 GD 7074 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Başlar Mahallesi yakınlarında büyükbaş hayvanlara çarptı.
Kazada, sürücü yaralandı, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Telef olan hayvanlar, kepçe yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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