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        Antalya'da çiftçiler kavurucu sıcaklara rağmen üretim mesaisinde

        Antalya'da örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler, kavurucu sıcaklara rağmen seralarda fide dikim çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:23
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        Antalya'da çiftçiler kavurucu sıcaklara rağmen üretim mesaisinde
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        Antalya'da örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler, kavurucu sıcaklara rağmen seralarda fide dikim çalışmalarına başladı.

        Turizmin yanı sıra örtü altı tarımla da öne çıkan kent merkezi ve ilçelerinde üreticiler, ağustos itibarıyla seralarda fide dikim mesaisi yapıyor.

        Hava sıcaklığının zaman zaman sera içinde 48 dereceye ulaşmasına rağmen çiftçiler, üretim için yoğun emek harcıyor. Toplam 4 bin 134 çiftçinin, 48 bin 533 dekar kapalı alanda üretim yaptığı Aksu ilçesinde de fide dikim çalışmaları devam ediyor.

        Bazı çiftçiler, dikimleri imece usulüyle yapıyor. Yetiştirilen ürünler, iç pazarın yanı sıra farklı ülkelere de ihraç ediliyor.

        - "Fideleri sıcaktan korumak için seraların üzerine gölge tozu atıyoruz

        Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, AA muhabirine, diktikleri sebzelerin hasadını kasımda yapacaklarını aktararak "Seraların içinde sıcaklık 48 dereceye kadar ulaşmasına rağmen fide dikimlerimizi sürdürüyoruz. Dikimini yaptığımız Kaliforniya biberini de dünyanın her tarafına ihraç ediyoruz." dedi.

        Şahin, sıcakta dikilen fidelerin gece serinliğinde daha iyi saçak saldığını ifade ederek, yeni dikilen fideleri sıcak havadan korumak için sabahları can suyu verdiklerini belirtti.

        Üreticinin dikim mesaisinin başladığını vurgulayan Şahin, "Fidelerimizi güneşten korumak için seraların üzerine gölge tozu atıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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