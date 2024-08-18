Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.