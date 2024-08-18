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        Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi kayboldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta yüzerken kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 23:29 Güncelleme: 18.08.2024 - 23:29
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        Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi kayboldu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta yüzerken kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

        Antalya'dan günübirlik gezi için arkadaşları ile Beşkonak Köprülü Kanyon'a giden Ahmet Yıldız (23), yüzmek için Köprüçay Irmağına girdi.

        Yıldız'ın bir süre sonra sürüklenerek gözden kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Side Sualtı Arama Kurtarma Spor Kulübü'nün destek verdiği arama çalışmalarında gence ulaşılamadı.

        Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların sabah devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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