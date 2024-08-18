Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi kayboldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta yüzerken kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta yüzerken kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.
Antalya'dan günübirlik gezi için arkadaşları ile Beşkonak Köprülü Kanyon'a giden Ahmet Yıldız (23), yüzmek için Köprüçay Irmağına girdi.
Yıldız'ın bir süre sonra sürüklenerek gözden kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Side Sualtı Arama Kurtarma Spor Kulübü'nün destek verdiği arama çalışmalarında gence ulaşılamadı.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların sabah devam edeceği öğrenildi.
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