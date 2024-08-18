Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi kayboldu

Yıldız'ın bir süre sonra sürüklenerek gözden kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'dan günübirlik gezi için arkadaşları ile Beşkonak Köprülü Kanyon'a giden Ahmet Yıldız (23), yüzmek için Köprüçay Irmağına girdi.

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