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        ASAT ekipleri Kepez'de kanalizasyon hatlarını temizledi

        Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde 28 mahallede kanalizasyon hatlarını temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:29
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        ASAT ekipleri Kepez'de kanalizasyon hatlarını temizledi
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        Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde 28 mahallede kanalizasyon hatlarını temizledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASAT ekipleri, kötü koku ve tıkanıklık şikayetleri üzerine kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda Kepez'deki 28 mahallede kanalizasyon hatlarında temizlik yaptı.

        ASAT Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğünde görevli kontrolör Erhan Sert, başlatmış oldukları çalışmanın 25 milyon liraya mal olduğunu belirtti.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla 350 kilometrelik kanalizasyon hattının temizleneceğini aktaran Sert, ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

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        Galeri

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