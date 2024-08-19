Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bini aştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bine ulaştı.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik yapılarıyla öne çıkan kenti, farklı ülkelerden misafirler, tatil için tercih ediyor.

Sezona hızlı giriş yapan Antalya'yı, 1 Ocak-18 Ağustos'ta hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 600 bin oldu.

En çok turist gönderen ülkeler, Rusya, Almanya, İngiltere oldu.