Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bini aştı
Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bine ulaştı.
Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bine ulaştı.
Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik yapılarıyla öne çıkan kenti, farklı ülkelerden misafirler, tatil için tercih ediyor.
Sezona hızlı giriş yapan Antalya'yı, 1 Ocak-18 Ağustos'ta hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 600 bin oldu.
En çok turist gönderen ülkeler, Rusya, Almanya, İngiltere oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.