Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

​​Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, aramalarda 222 bin 400 makaron, 380 elektronik sigara, 165 kilogram kıyılmış tütün, 75 puro, 30 litre sahte alkol, 460 TAPDK bandrolü, 1842 güneş gözlüğü, 1000 cinsel içerikli hap ile 4 sigara basım makinesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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