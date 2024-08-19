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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:21 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:44
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        ​​Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, aramalarda 222 bin 400 makaron, 380 elektronik sigara, 165 kilogram kıyılmış tütün, 75 puro, 30 litre sahte alkol, 460 TAPDK bandrolü, 1842 güneş gözlüğü, 1000 cinsel içerikli hap ile 4 sigara basım makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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