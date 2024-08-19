Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ambulans helikopter kanyonda düşerek yaralanan tatilci için havalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kanyonda düşerek yaralanan tatilci, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ambulans helikopter kanyonda düşerek yaralanan tatilci için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kanyonda düşerek yaralanan tatilci, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

        Beşkonak mevkisindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden V.S. kayadan düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bulunduğu kanyondan sedyeyle taşınan yaralı için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi. Bölgedeki kara yolunda tedbir alınarak, ambulans helikopterin yola inmesi sağlandı.

        Yaralı, ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Asansör faciasında sıcak gelişme!
        Asansör faciasında sıcak gelişme!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bini aştı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bini aştı
        Antalya'da 10 milyon turist rekoru
        Antalya'da 10 milyon turist rekoru
        ASAT ekipleri Kepez'de kanalizasyon hatlarını temizledi
        ASAT ekipleri Kepez'de kanalizasyon hatlarını temizledi
        Gayrimenkul şirketinden 200 bin metrekarelik arsa satışı
        Gayrimenkul şirketinden 200 bin metrekarelik arsa satışı
        Yavru caretta caretta mevsimi
        Yavru caretta caretta mevsimi