Alanyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.
Akdeniz ekibi, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Alanyaspor, Göztepe ile 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de GAİN Park Stadı'nda karşılaşacak.
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