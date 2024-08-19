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        Alanyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 22:52 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:45
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        Alanyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.

        Akdeniz ekibi, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

        Alanyaspor, Göztepe ile 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de GAİN Park Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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