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        Antalya'da turist tatil yaptığı otelde ölü bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir turist, tatil yaptığı otelde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:30
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        Antalya'da turist tatil yaptığı otelde ölü bulundu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir turist, tatil yaptığı otelde ölü bulundu.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan ABD vatandaşı Aleksandr İvanoviç (55) otel personeli tarafından odasının bulunduğu koridorda yerde hareketsiz vaziyette bulundu.

        Çalışanların ihbarı üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İvanoviç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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