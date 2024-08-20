Antalya'da turist tatil yaptığı otelde ölü bulundu

Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan ABD vatandaşı Aleksandr İvanoviç (55) otel personeli tarafından odasının bulunduğu koridorda yerde hareketsiz vaziyette bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir turist, tatil yaptığı otelde ölü bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.