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        Antalya'da eski meclis üyesini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla vurarak öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:48 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:48
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        Antalya'da eski meclis üyesini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla vurarak öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y, adliyeye sevk edildi.

        Belkıs Mahallesi'nde dün davetli olduğu düğünde, eski Serik Belediyesi meclis üyesi Tuncer'i (45) silahla ateş ederek öldüren Ziya Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Olay öncesinde, tarafların sosyal medya üzerinden tartıştıkları, olay anında tarafların davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya geldiklerinde aralarında tartışma çıktığı, Ziya Y'nin yanında getirdiği kendisine ait ruhsatlı tabancayla Tuncer'e 3 el ateş ettiği öğrenildi.

        Emekli öğretmen Ziya Y'nin, bir dönem okulda ve dershanede Tuncer'in öğretmeni olduğu belirtildi.

        Ziya Y'nin poliste susma hakkını kullandığı ve mahkemede ifade vermek istediğini beyan ettiği ifade edildi.

        - Cenaze adli tıptan teslim alındı

        Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen eski meclis üyesi Tuncer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Cenaze, ikindi namazında Serik Merkez Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilecek.

        Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan Tuncer (45) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya Y, silahla ateş ederek Tuncer'i öldürmüştü. Zanlı, gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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