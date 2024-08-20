Antalya'da eski meclis üyesini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla vurarak öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y, adliyeye sevk edildi.

Belkıs Mahallesi'nde dün davetli olduğu düğünde, eski Serik Belediyesi meclis üyesi Tuncer'i (45) silahla ateş ederek öldüren Ziya Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay öncesinde, tarafların sosyal medya üzerinden tartıştıkları, olay anında tarafların davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya geldiklerinde aralarında tartışma çıktığı, Ziya Y'nin yanında getirdiği kendisine ait ruhsatlı tabancayla Tuncer'e 3 el ateş ettiği öğrenildi.

Emekli öğretmen Ziya Y'nin, bir dönem okulda ve dershanede Tuncer'in öğretmeni olduğu belirtildi.

Ziya Y'nin poliste susma hakkını kullandığı ve mahkemede ifade vermek istediğini beyan ettiği ifade edildi.

- Cenaze adli tıptan teslim alındı

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen eski meclis üyesi Tuncer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, ikindi namazında Serik Merkez Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilecek.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan Tuncer (45) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya Y, silahla ateş ederek Tuncer'i öldürmüştü. Zanlı, gözaltına alınmıştı.