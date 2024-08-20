Antalya'da motosikletin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Ürdünlü kadın, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Ürdünlü kadın, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yaşar Sobutay Bulvarı'nda 18 Ağustos'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Ürdünlü Nesreen Dababneh hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
O.E'nin (27) kullandığı motosiklet, 18 Ağustos'ta Yaşar Sobutay Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Nesreen Dababneh'e çarpmıştı. Ürdünlü kadın hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan motosiklet sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin çarpmasıyla kadının savrulması ve çevredekilerin kaza yerine koşması yer alıyor.
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