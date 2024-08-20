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        Serik'te sünnet edilecek çocuklar ameliyathaneye akülü araçla götürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde sünnet olacak çocuklar, ameliyathaneye akülü araçla girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:15
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        Serik'te sünnet edilecek çocuklar ameliyathaneye akülü araçla götürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde sünnet olacak çocuklar, ameliyathaneye akülü araçla girdi.

        Serik Devlet Hastanesi'nde, sünnet olacak çocuklarda korku ve kaygıyı azaltmak amacıyla çocuklar ameliyathaneye bir hayırsever tarafından hastaneye bağışlanan akülü araçla götürüldü.

        Çocuklar, akülü araçları sürerek bir süre oynadıktan sonra sünnet oldu.

        Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Kurt, yaptığı açıklamada, tıbbi olarak gerekli olan sünnetin, çocuklarda korku ve kaygı yaratabildiğini belirtti.

        Bir hayırseverin çocuklara destek için akülü araç bağışladığını anlatan Kurt, "Akülü arabayla ameliyat öncesi çocuklar arabayla oynayarak rahatladıktan sonra, ameliyata kaygısı azalarak girmektedir. Bağışçımıza Serik Devlet Hastanesi olarak teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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