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        Antalya'da "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" yapıldı

        Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:22
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        Antalya'da "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" yapıldı
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        Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        AFAD koordinasyonunda gerçekleşen ve gerçeği aratmayan tatbikata, UMKE, jandarma arama kurtarma, polis arama kurtarma, itfaiye, özel arama kurtarma ekipleri, Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

        Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü binasında Vali Şahin'in başkanlığında yönetilen tatbikatta, kentteki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Dronlu termal kamera ve jandarma arama kurtarma köpeği tarafından yeri tespit edilen kişiler, arama kurtarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve komando birliği de alandaki çalışmalarda etkin rol aldı.

        AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında, 402 personel senaryo gereği 11 yaralıyı enkazdan çıkardı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Bölgede çıkan bir yangın da itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

        Ekiplerin birbiriyle iletişimi de GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle telsizlerle sağlandı. Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından enkaz bölgesinde kurulan mobil antenlerle sahadaki tüm iletişim trafiği kent merkezinde bulunan kriz masasına anlık aktarıldı. İhtiyaçlar ve bölgedeki son durum hakkında bilgi verildi.

        Tatbikatın ardından açıklama yapan Vali Şahin, Türkiye'de çok sık deprem yaşandığına dikkati çekerek, olası depremlere karşı hazırlandıklarını söyledi.

        Afetlere karşı hazırlıklı olmak için tatbikatların önemine değinen Şahin, tatbikatın ardından hazırlanan raporu açıkladı.

        Programın başarıyla sonuçlandığını anlatan Şahin, "Senaryo gereği 07.59'da 9,7 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 bölgeden ihbar aldık. Ekiplerimiz deprem haberinden sonra kendilerine ayrı bir çağrı yapılmadan, daha önceden belirlenen noktalara ulaştı." dedi.

        Vali Şahin, tüm birim yöneticilerinin alanda olduğunu belirterek, "07.59'da deprem uyarısı verildi. 08.00'de SMS'ler gönderildi. Tüm çağrı sistemleri çalıştı. Ulaştığımda tüm ekibin orada olduğunu gördüm. 23 grubun tamamının temsilcileri oradaydı. Havadan görüntüleme sistemleri de 5-10 dakika içerisinde yerlerine ulaştı ve takipler başladı. Arama kurtarma ekipleri 21 dakikada, ambulans ve itfaiye 6 dakikada alana ulaştı. Burada şunları inceledik; ilgili çalışma grubu, afet grubu yöneticileri ne yapıyorlar, nasıl bir reaksiyon gösteriyorlar, plana uygun hareket ediyorlar mı bunu inceledik. Başarıyla gerçekleştirdiler." diye konuştu.

        Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının "100. yılda 100 bin arama kurtarma personel eğitimi" kapsamında eğitim alan gönüllerin de tatbikata katıldığını kaydetti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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