GÜNCELLEME - Antalya'da eski meclis üyesini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. tutuklandı.

Belkıs Mahallesi'nde dün davetli olduğu düğünde, eski Serik Belediyesi meclis üyesi Tuncer'i (45) silahla öldüren Ziya Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tarafların olay öncesinde sosyal medya üzerinden tartıştıkları, dün de davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya gelince kavga ettikleri ve Ziya Y'nin yanındaki ruhsatlı tabancasıyla Tuncer'e 3 el ateş açtığı öğrenildi.