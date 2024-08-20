GÜNCELLEME - Antalya'da eski meclis üyesini silahla öldüren zanlı tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. tutuklandı.
Belkıs Mahallesi'nde dün davetli olduğu düğünde, eski Serik Belediyesi meclis üyesi Tuncer'i (45) silahla öldüren Ziya Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tarafların olay öncesinde sosyal medya üzerinden tartıştıkları, dün de davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya gelince kavga ettikleri ve Ziya Y'nin yanındaki ruhsatlı tabancasıyla Tuncer'e 3 el ateş açtığı öğrenildi.
Emekli öğretmen Ziya Y'nin, bir dönem okulda ve dershanede Tuncer'in öğretmeni olduğu ifade edildi.
Ziya Y'nin emniyette susma hakkını kullandığı ve mahkemede ifade vermek istediğini beyan ettiği belirtildi.
- Cenaze adli tıptan teslim alındı
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Tuncer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan Tuncer (45) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya Y. silahla Tuncer'i öldürmüştü.
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