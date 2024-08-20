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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden atık su arıtma tesisine ilişkin açıklama:

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden, Konaklı beldesi ve Damlataş Plajı mevkisinde deniz kirliliğine neden olan atık su arıtma tesisine ilişkin, çıkış sularında kısa süreli olumsuzluk yaşandığı, müdahaleyle bunun limit değerlerinin altına indiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:13
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden atık su arıtma tesisine ilişkin açıklama:
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden, Konaklı beldesi ve Damlataş Plajı mevkisinde deniz kirliliğine neden olan atık su arıtma tesisine ilişkin, çıkış sularında kısa süreli olumsuzluk yaşandığı, müdahaleyle bunun limit değerlerinin altına indiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü sorumluluğunda il genelindeki 36 atık su arıtma tesisinin 7 gün 24 saat çalışma esasına dayalı işletildiği ifade edildi.

        Kamuoyuna yansıyan görüntülerin, kıyıdan 1500 metre açıkta ve 30 metre derinlikte difüzörlerden çıkan arıtılmış atık su deşarjına ait olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi esnasında kanalizasyon hatları vasıtasıyla gelebilecek anlık gerçekleşen limit üstü deşarj nedeniyle tesisimizin çıkış sularında anlık olarak kısa süreli bir olumsuzluk yaşanmıştır. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen olumsuzluğa derhal müdahale edilmiştir. Yapılan müdahaleyle tesis çıkış sularının limit değerlerin altına indiği numune sonuçlarıyla tespit edilmiştir. Ayrıca, tesisin normal çalışma standartlarına döndüğü, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü tarafından alınan numunelerle teyit edilmiştir. Söz konusu olumsuz durum, derin deniz deşarjı hattından çıkan arıtılmış atık suya yansımış olup bu durum bölgedeki yüzme alanlarının su kalitesini kesinlikle etkilememiştir."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, Antalya'nın Konaklı beldesi ve Damlataş Plajı mevkisinde deniz kirliliğine neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira para cezasının uygulandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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