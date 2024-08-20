GÜNCELLEME 2 - Antalya'da silahla öldürülen eski meclis üyesinin cenazesi defnedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. tarafından silahla vurularak öldürülen eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'in cenazesi toprağa verildi.

Belkıs Mahallesi'nde dün davetli olduğu düğünde, eski Serik Belediyesi meclis üyesi Tuncer'i silahla öldüren Ziya Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tarafların olay öncesinde sosyal medya üzerinden tartıştıkları, dün de davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya gelince kavga ettikleri ve Ziya Y'nin yanındaki ruhsatlı tabancasıyla Tuncer'e 3 el ateş açtığı öğrenildi.

Emekli öğretmen Ziya Y'nin, bir dönem okulda ve dershanede Tuncer'in öğretmeni olduğu ifade edildi. Ziya Y'nin emniyette susma hakkını kullandığı ve mahkemede ifade vermek istediğini beyan ettiği belirtildi. - Cenaze defnedildi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Tuncer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tuncer’in cenazesi, ikindi namazı sonrası Serik Merkez Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi. Cenaze namazına, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, çeşitli siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Tuncer ailesi ve yakınları katıldı.