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        Antalya'da ırmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta yüzerken kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:44 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:44
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        Antalya'da ırmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta yüzerken kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan Ahmet Yıldız'ın (23) bulunmasına yönelik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Su Altı Arama (SAK) ekipleri arama tarama faaliyetleri yürütüyor.

        Çalışmalara Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ve komando ekipleri ile jandarma kadavra köpeği de destek veriyor.

        Su altında ve su üstünde yapılan çalışmalar da şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

        Antalya'dan günübirlik gezi için arkadaşlarıyla 18 Ağustos'ta Beşkonak Köprülü Kanyonu'na giden Ahmet Yıldız, Köprüçay Irmağı'nda yüzerken akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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