Antalya'da ırmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta yüzerken kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan Ahmet Yıldız'ın (23) bulunmasına yönelik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Su Altı Arama (SAK) ekipleri arama tarama faaliyetleri yürütüyor.

Çalışmalara Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ve komando ekipleri ile jandarma kadavra köpeği de destek veriyor.

Su altında ve su üstünde yapılan çalışmalar da şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.