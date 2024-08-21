Antalya'da firari hükümlü 1 kişi tutuklandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü bir kişi yakalandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü bir kişi yakalandı.
Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda, Şanlıurfa'da 2016'da meydana gelen "Kasten Öldürme" olayının firari hükümlüsü K.B. saklandığı evde üzerinde sahte kimlik ve tabancayla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari K.B. tutuklandı.
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