Antalya'da balon balığı yarışması düzenlenecek

Antalya'da denizlerdeki istilacı türlerle mücadele için düzenlenecek balon balığı avlama yarışmasında en çok balık tutanlar ödüllendirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tehlikeli balon balığı türünün yayılımının kontrol altına alınması amacıyla Balıkçı Barınağı'nda yarışma düzenlenecek.

Hint ve Pasifik Okyanusları kökenli deniz canlısı olan ve 2000'li yıllarda Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e göç ederek sıcak sularda hızla çoğalan istilacı türle mücadele için oltacılar, balon balığı avlama yarışmasında mücadele edecek.