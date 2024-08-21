Kemer'de yol ve kaldırım çalışması yapıldı

Kemer Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde çalışmalarına devam etti.

Arslanbucak ve Yeni mahalleleri ile Akdeniz ve Derviş Eroğlu caddelerindeki kaldırımlarda çalışma yapan ekipler, Beycik Mahallesi'nde de bozulan yolların onarımını gerçekleştirdi.