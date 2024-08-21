Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kemer'de yol ve kaldırım çalışması yapıldı

        Kemer Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemer'de yol ve kaldırım çalışması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kemer Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürdü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde çalışmalarına devam etti.

        Arslanbucak ve Yeni mahalleleri ile Akdeniz ve Derviş Eroğlu caddelerindeki kaldırımlarda çalışma yapan ekipler, Beycik Mahallesi'nde de bozulan yolların onarımını gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'

        Benzer Haberler

        Antalya'da balon balığı yarışması düzenlenecek
        Antalya'da balon balığı yarışması düzenlenecek
        Antalya'da firari hükümlü 1 kişi tutuklandı
        Antalya'da firari hükümlü 1 kişi tutuklandı
        Antalya'da ırmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
        Antalya'da ırmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
        Ağacın içinden geçen 'elektrik telleri' korkusu
        Ağacın içinden geçen 'elektrik telleri' korkusu
        Döşemealtı Belediye Başkanının makam odası haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanının makam odası haczedildi
        GÜNCELLEME - Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ö...
        GÜNCELLEME - Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ö...