Antalya'da Belaruslu kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu
Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belaruslu Ilona Dziominova, İslamiyet'i seçti.
Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belaruslu Ilona Dziominova, İslamiyet'i seçti.
Yerleşik yabancı Dziominova, internetten İslam dinini araştırırken Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.
Antalya İl Müftülüğe müracaat etmesinin ardından Dziominova için ihtida merasimi düzenlendi.
Kuran tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet, Belaruslu kadına, İslam dini hakkında bilgi verdi. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan kadın, "Sanaz" ismini aldı.
Özmet, tebrik ettiği Sanaz'a "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.