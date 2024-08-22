Kemer Kaymakamlığı eğitim yardımı başvuruları başlıyor

Kaymakam Ahmet Solmaz, gazetecilere, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde örgün eğitime devam eden öğrencilerin nakdi eğitim yardım başvurusu yapabileceğini ifade ederek, yükseköğrenim düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için aktif öğrenci belgesi gerektiğini belirtti.

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