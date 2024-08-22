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        Kemer Kaymakamlığı eğitim yardımı başvuruları başlıyor

        Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının eğitim yardımı başvurularının 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:01
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        Kemer Kaymakamlığı eğitim yardımı başvuruları başlıyor
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        Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının eğitim yardımı başvurularının 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını bildirildi.

        Kaymakam Ahmet Solmaz, gazetecilere, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde örgün eğitime devam eden öğrencilerin nakdi eğitim yardım başvurusu yapabileceğini ifade ederek, yükseköğrenim düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için aktif öğrenci belgesi gerektiğini belirtti.

        Solmaz, başvuruların vakıf mütevelli heyeti tarafından karara bağlanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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