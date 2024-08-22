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        AK Parti Kemer İlçe Başkanı Gazioğlu'dan arıtma tesisiyle ilgili açıklama

        AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, özellikle Kuzdere ve Çamyuva mahallelerindeki kötü kokunun yakın zamanda sona ereceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:00
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        AK Parti Kemer İlçe Başkanı Gazioğlu'dan arıtma tesisiyle ilgili açıklama
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        AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, özellikle Kuzdere ve Çamyuva mahallelerindeki kötü kokunun yakın zamanda sona ereceğini bildirdi.

        Gazioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzdere ve Çamyuva'da kötü kokunun, yeni yapılan artıma tesisinde ilk dolum ve basma işlemlerinden kaynaklandığını ifade ederek, kokunun geçici ve kısa süre sonra sona ereceğini belirtti.

        Gerekli çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Gazioğlu, "Kemer'imizin en önemli eksikliklerinden biri olan arıtma konusu, tamamen çağa uygun ve modern bir proje ile halkımızın hizmetine sunulmuştur. Geçici olarak yaşanan bu mağduriyetten dolayı değerli halkımızın anlayışı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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