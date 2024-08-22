Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 266 proje başvurdu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Ulusal Uzun Metrajlı Film, Belgesel Film ve Kısa Metrajlı Film yarışmalarına, 266 proje başvurusu yapıldığı bildirildi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleşecek festivalin yarışmalı bölümleri için açıklanan başvuru süresi, 12 Ağustos saat 18.00'de sona erdi.

29 Temmuz'da başlatılan ve iki hafta boyunca açık kalan Ulusal Uzun Metrajlı Film, Belgesel Film ve Kısa Metrajlı Film yarışma kategorilerine bu yıl 266 başvuru alındı.

Son 10 yılın en yüksek başvuru sayısına ulaşılan Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 50, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'na 169 yapım başvurdu; Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise 47 başvuru yapıldı. Toplamda 266 ile başvuru sayısında son 6 yılın en yüksek rakamı kaydedildi. Ulusal seçkide yarışacak filmler için Türkiye prömiyeri şartı bulunurken seçkilere alınan filmlerin en geç 6 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Ulusal yarışmalarda bu yıl toplam 5 milyon lira ödül verilecek.