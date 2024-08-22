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        Finike sahilindeki caretta caretta yuvaları kafesle çevrildi

        Antalya'nın Finike ilçesindeki sahilde bulunan caretta caretta yuvaları koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:57
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        Finike sahilindeki caretta caretta yuvaları kafesle çevrildi
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        Antalya'nın Finike ilçesindeki sahilde bulunan caretta caretta yuvaları koruma altına alındı.

        Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların Finike sahilinde bulunan yuvalar, düzenlenen etkinlikte Kaymakamlık ve Milli Parkla Müdürlüğünce koruyucu kafeslerle çevrildi.

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, caretta carettalara ev sahipliği yapmanın, hem hassasiyet hem de insani olarak herkesin üzerine düşen önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Çevremizi ve doğayı korumanın en büyük görevlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Çelik, vatandaşları bilinçlendirmek için kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerince yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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