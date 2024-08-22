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        Antalya'da bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon çöp temizlendi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:18
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        Antalya'da bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon çöp temizlendi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince temizlendi.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Mahallesi 3405. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

        Polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bahse konu yere giden Kepez Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 20 kişilik ekip, apartmanın çevresi, merdivenleri ve kat aralarında biriktirilen çöpleri dışarı taşıdı.

        Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu apartman dışına alınan çöpler iş makineleriyle 6 kamyona yüklendi.

        Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından apartmanda haşerelere karşı ilaçlama da yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, insan sağlığı ve temiz bir çevreye önem verdiklerini ifade ederek, bu anlayışla çöp evleri ve moloz dökülen alanları temizlediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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