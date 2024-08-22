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        Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:42 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:42
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        Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi.

        Edinilen bilgiye göre, gece 03.15'te Meltem Mahallesi'nde bulunan taraftar lokaline kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş edildiği öğrenildi.

        Sabah saatlerinde lokale gelen dernek yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kimsenin olmadığı lokale 16 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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