Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, gece 03.15'te Meltem Mahallesi'nde bulunan taraftar lokaline kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş edildiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde lokale gelen dernek yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kimsenin olmadığı lokale 16 kurşunun isabet ettiği belirtildi.