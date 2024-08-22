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        Alanyaspor, Göztepe maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 22:17 Güncelleme: 22.08.2024 - 22:25
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        Alanyaspor, Göztepe maçına hazır
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşillilerin Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanı, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        Dar alanda top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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