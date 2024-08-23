Korkuteli-Elmalı karayolu yıl sonuna kadar bitirilecek
AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Yunus Emre Coşkun, Korkuteli-Elmalı karayolunun yıl sonuna kadar bitirileceğini bildirdi.
AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Yunus Emre Coşkun, Korkuteli-Elmalı karayolunun yıl sonuna kadar bitirileceğini bildirdi.
Coşkun, ilçe başkanlığının haftalık olağan toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti Antalya milletvekilleri ve il başkanı Ali Çetin'in yoğun gayretleriyle Korkuteli-Elmalı karayolunun ödeneğinin tamamının gönderildiğini belirterek, yolun yıl sonuna kadar bitirileceğini ifade etti.
Elmalı-Finike karayolunun yapımına da başlandığını vurgulayan Coşkun, Düdenköy-Gömbe yolu ve Elmalı-Fethiye yollarının da yatırım planına alınmasını sağladıklarını kaydetti.
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