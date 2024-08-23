Serik'te asayiş uygulaması

İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, hakaret suçundan 3, resmi belgede sahtecilikten bir, dolandırıcılıktan bir ve güveni kötüye kullanmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.