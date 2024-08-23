Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Çalıştayı yapılacak

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Çalıştayı düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Çalıştayı yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Çalıştayı düzenleneceği bildirildi.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamada, 5-12 Ekim'de gerçekleşecek festivalin ardından 10-12 Ekim tarihlerinde sinema çalıştayı düzenleneceği belirtildi.

        Çalıştayın düzenleme kurul başkanlığını ve yürütücülüğünü İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Perihan Taş Öz ve TÜRSAV Genel Sekreteri, SE-YAP Haysiyet Kurulu Üyesi, Sinebir Yönetim Kurulu Üyesi, senarist ve yönetmen Aydın Sayman üstleniyor. Onursal danışmanlığını ise yapımcı, Özen Film'in kurucusu Mehmet Soyarslan, yapımcı, senarist, Belge Film'in kurucusu Sabahattin Çetin ve İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Akbulut yürütüyor.

        Çalıştayda sinema filmlerinin yaratım, yapım ve dağıtım sürecine ilişkin temel sorunlar, üç güne yayılarak dokuz oturumda tartışılacak.

        ​​​​​​​Sonuç bildirgeleri festivalin ardından dijital ve matbu kopya olarak basılarak sinema yaşamının bileşenleri ve ilgili kurumlarla paylaşılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        AESOB Başkanı Dere, Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti
        AESOB Başkanı Dere, Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti
        Alanya'da tünelden kablo çalan iki şüpheli tutuklandı
        Alanya'da tünelden kablo çalan iki şüpheli tutuklandı
        Macaristan'a İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Çevik için tören düz...
        Macaristan'a İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Çevik için tören düz...
        Serik'te asayiş uygulaması
        Serik'te asayiş uygulaması
        Antalyaspor Taraftar Derneği lokaline silahlı saldırı
        Antalyaspor Taraftar Derneği lokaline silahlı saldırı
        Şoför turistlerin su savaşına katılmak için yerinden kalkınca, hareket eden...
        Şoför turistlerin su savaşına katılmak için yerinden kalkınca, hareket eden...