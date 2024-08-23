Alanya'da tünelden kablo çalan iki şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tünelden kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tünelden kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlık Jandarma Suç Araştırma Timi, Çayarası yaylasındaki tünelde enerji kablolarının çalınmasının ardından çalışma başlattı.
Yapılan incelemede hırsızlık şüphelileri M.A.D. ve K.İ.A, çaldıkları 760 metre kabloyla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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