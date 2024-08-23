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        AESOB Başkanı Dere, Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti

        Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:26
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        AESOB Başkanı Dere, Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti
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        Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Topaloğlu, Başkan Dere ile beraberindeki AESOB Genel Sekreteri Emine Sadıç ve Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir'i kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topaloğlu, esnafa verdiği katkılardan dolayı Dere'ye teşekkür etti.

        Başkan Dere de Kemer Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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