AESOB Başkanı Dere, Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Topaloğlu, Başkan Dere ile beraberindeki AESOB Genel Sekreteri Emine Sadıç ve Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir'i kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topaloğlu, esnafa verdiği katkılardan dolayı Dere'ye teşekkür etti.
Başkan Dere de Kemer Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.
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