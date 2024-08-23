Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Rony Lopes, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova
Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma Silva, Tijanic (Dk. 20 Doğan Erdoğan), Solet, Dennis, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
Gol: Dk. 45 Heliton (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Tijanic, Dk. 17 Solet, Dk. 24 Koray Günter (Göztepe), Dk. 39 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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