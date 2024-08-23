Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 81 Lima), Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Rony Lopes (Dk. 56 Serdar Dursun), Efecan Karaca (Dk. 87 Janvier), Yusuf Özdemir, Cordova
Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Koray Günter (Dk. 79 Taha Altıkardeş), Heliton, Miroshi (Dk. 59 Bokele), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 20 Doğan Erdoğan), Solet (Dk. 79 Matsuki), Dennis, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 59 Juan), Romulo
Goller: Dk. 45 Heliton (Göztepe), Dk. 48 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Tijanic, Dk. 17 Solet, Dk. 24 Koray Günter, Dk. 62 Bokele (Göztepe), Dk. 39 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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