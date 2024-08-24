Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Takımımın çok daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 00:27 Güncelleme: 24.08.2024 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor-Göztepe maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Takımımın çok daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var." dedi.

        Tekke, basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçın tamamında üstün olan takımın Alanyaspor olduğunu ifade etti.

        Maçın ilk yarısında üçüncü bölgede hatalı pasların set oyununu bozduğunu belirten Tekke, rakip takımdan taçtan gol yediklerini söyledi.

        Maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını vurgulayan Tekke, "Çok fırsatlar yakaladık. İkinci yarının son bölümünde risk aldığımız anlarda rakibimizin doğal olarak kazandığı kontratak pozisyonları var. Bu fırsatları değerlendirseler mağlup da olabilirdik. Maçın geneline bakarsak oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptılar." diye konuştu.

        Tekke, maçta gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını kutlayarak şunları kaydetti:

        "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Takımımın çok daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var. Bu takım Allah nasip ederse inşallah bir seri tutturacaktır. Bunu yapmamız lazım. Bu bizim güvenimizi artıracaktır. Daha iyi oyunlar çıkacaktır. İyi yolda olduğumuzu biliyorum. Takım kadrosuyla alakalı sayısal ve mevki problemlerimiz var, beklediğimiz oyuncular var. Umarım kısa sürede gelirler, gelenler de daha hazır halde olur. Şu an için biz gayet iyiyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Kennedy, Trump'a destek verecek
        Kennedy, Trump'a destek verecek
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        TikTok'ta trend oldu! Salatalık talebine yetişemiyorlar
        TikTok'ta trend oldu! Salatalık talebine yetişemiyorlar
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem

        Benzer Haberler

        Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
        Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
        Alanyaspor – Göztepe: 1-1
        Alanyaspor – Göztepe: 1-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalya'da cinayet zanlısı yakalandı
        Antalya'da cinayet zanlısı yakalandı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        AESOB Başkanı Dere, Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti
        AESOB Başkanı Dere, Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti