Alanyaspor-Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Takımımın çok daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var." dedi.

Tekke, basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçın tamamında üstün olan takımın Alanyaspor olduğunu ifade etti.

Maçın ilk yarısında üçüncü bölgede hatalı pasların set oyununu bozduğunu belirten Tekke, rakip takımdan taçtan gol yediklerini söyledi.