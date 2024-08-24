Alanyaspor - Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, iki takımın mücadelesinde maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da sahada iyi mücadele ettiğini ifade etti. Sahada iki takımın da kazanmak için oynadığını belirten Stoilov, "Alanyaspor daha fazla topa sahip olan taraftı ama biz daha fazla net fırsatlar yakaladık. Özellikle sonlara doğru 2-3 tane çok net fırsat yakaladık. Bunları gole çevirmemiz gerekiyordu fakat maalesef başaramadık. Bence bu iki takımın mücadelesinde beraberlik gerçekçi bir skor diyebiliriz." diye konuştu.