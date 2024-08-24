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        Antalya'da huzurevinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:07 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:07
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        Antalya'da huzurevinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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        Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

        Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında dumandan etkilenerek Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Çankaya (61), 10 gün süren tedavisine rağmen hayatını kaybetti.

        Çankaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Cenazenin, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.

        Çankaya'nın ailesinin huzurevi yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        - Olay

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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