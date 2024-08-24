Antalya'da huzurevinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında dumandan etkilenerek Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Çankaya (61), 10 gün süren tedavisine rağmen hayatını kaybetti.
Çankaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Cenazenin, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.
Çankaya'nın ailesinin huzurevi yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
- Olay
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
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