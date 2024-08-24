Antalya'da huzurevinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında dumandan etkilenerek Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Çankaya (61), 10 gün süren tedavisine rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

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