Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kamyon şoförü Mehmet Ç'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Korkuteli yolu Termessos kavşağında Kamber D. (75) idaresindeki otomobil ile Mehmet Ç. idaresindeki kamyon çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.