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        Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

        Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:00
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        Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
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        Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Antalya-Korkuteli yolu Termessos kavşağında Kamber D. (75) idaresindeki otomobil ile Mehmet Ç. idaresindeki kamyon çarpıştı.

        Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan Kamber D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yanındaki Senem Düzgören'in (80) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kamyon şoförü Mehmet Ç'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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