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        Antalya'da içinde 4 kişinin bulunduğu fiber tekne battı

        Antalya'nın Konyaaltı sahilinde su alıp batan fiber teknedeki 4 kişi yüzerek kıyıya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:17 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:27
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        Antalya'da içinde 4 kişinin bulunduğu fiber tekne battı
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        Antalya'nın Konyaaltı sahilinde su alıp batan fiber teknedeki 4 kişi yüzerek kıyıya ulaştı.

        Almanya'dan tatile gelen Hüseyin Yoldaş Öztürk, bir süre önce satın aldığı fiber tekneye eşi, kuzeni ve kuzeninin eşi ile binerek gezintiye çıktı.

        Gezinti sonrası Balıkçı Barınağı'na dönmeyi planlayan Öztürk'ün kullandığı tekne, Konyaaltı sahili açıklarında henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

        Hüseyin Yoldaş Öztürk'ün kıyıya yaklaştırdığı tekne, bu sırada battı. Teknedeki 4 kişi, suya atlayıp yüzerek kıyıya çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi.

        Teknenin batmasına şahit olan Kadir Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahil kenarında otururken kıyıya yanaşan teknenin alabora olduğuna tanıklık ettik. Teknede 4 kişi vardı. Sahildekilerin yardımıyla kıyıya çıktılar. Kimsenin canına zarar gelmedi." diye konuştu.

        Polis ekiplerinin tekne batması olayıyla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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