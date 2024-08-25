Kemer ilçesinde su kesintileri yaşanan Tekirova Mahallesi&#39;nde çalışma yapılacağı bildirildi.Kemer Belediyesi ekipleri, yaklaşık iki aydır içme suyu sorunu yaşanan Tekirova Mahallesi&#39;nde vatandaşa tankerler su dağıtımı gerçekleştirdi.Kaymakam Ahmet Solmaz, yaptığı açıklamada, mahalledeki içme suyu kuyusunda tuz oranının fazla çıkmasıyla otel işletmelerinin ve vatandaşların bahçe sulamada içme suyu kullanmasıyla sıkıntının yaşandığını belirtti.Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ile görüştüklerini anlatan Solmaz, &quot;Yeni sondaj için çalışma başlatacaklardı. Otellerin peyzaj ve insanların bahçe sulamasında içme suyu kullanmasıyla maalesef su yetmiyor. Sorunun çözümü için çalışmalar sürüyor.&quot; ifadesini kullandı. Büyükşehir Belediyesinin Kemer sorumlusu İsmail Selami Minta da yeni sondaj açmak için çalışma başlattıklarını, Dörtgöz kaynağından da proje çalışmalarına başladıklarını aktardı.Belediye Meclis üyesi Mustafa Çelik, su kesintilerinden vatandaşın mağdur olduğunu, tankerle evlere su taşıdıklarını bildirdi.