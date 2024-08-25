Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu

        Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı.

        Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

        Bazı tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Antalya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Kemer'de su kesintileri yaşanan mahallede sondaj çalışması yapılacak
        Kemer'de su kesintileri yaşanan mahallede sondaj çalışması yapılacak
        Zimmetine 567 bin lira geçiren sahte diplomalı belediye çalışanına hapis ve...
        Zimmetine 567 bin lira geçiren sahte diplomalı belediye çalışanına hapis ve...
        Deniz ve orman manzaralı öğrenci yurtları
        Deniz ve orman manzaralı öğrenci yurtları
        Antalya'da içinde 4 kişinin bulunduğu fiber tekne battı
        Antalya'da içinde 4 kişinin bulunduğu fiber tekne battı
        Almanya'dan tatile geldikleri Antalya'da tekneleri alabora oldu; denize atl...
        Almanya'dan tatile geldikleri Antalya'da tekneleri alabora oldu; denize atl...