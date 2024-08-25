Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak etkili oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu, saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi.

Taşkın nedeniyle bazı cadde ve yolları çamur kapladı.

Elmalı Belediyesi, AFAD ve DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar da evlerinin bahçesine dolan çamuru el arabası ve kürek yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yuva Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, AA muhabirine, vatandaşın kuvvetli yağış nedeniyle zor anlar yaşadığını söyledi.