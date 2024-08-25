Kemer'de kuvvetli fırtına şezlong ve şemsiyeleri uçurdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kısa süreli etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle iskeledeki şezlonglar suya düştü, plajdaki şemsiyeler uçtu.

İlçede kısa süreli yağışın ardından sahilde fırtına etkili oldu. Kuvvetli fırtına nedeniyle sahil bandındaki bazı plajlarda şezlong, şemsiyeler ve tenteler uçuştu.

İskelelerdeki şezlonglar da rüzgarın etkisiyle suya düştü. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan bazı tatilciler kısa süreli panik yaşadı. Bazı tatilciler de hızlıca otele döndü.

Otel çalışanları, sürüklenen şezlongları yüzerek kıyıya çıkardı. Fırtına nedeniyle bazı otellerin plajlarında hasar oluştu.